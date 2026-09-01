Глава государства провел встречу с Президентом России
Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением выборов в Курултай.
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На полях юбилейного саммита ШОС состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Собеседники отметили динамичный характер многогранного сотрудничества Казахстана и России, поступательно развивающегося в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением выборов в Курултай, отметив, что их результаты подтвердили широкую поддержку стратегического курса Касым-Жомарта Токаева на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление внутриполитической стабильности, развитие экономики и решение широкого круга вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.
Президент Казахстана поблагодарил лидера России за поздравление и рассказал о проводимой работе в рамках конституционной реформы.
– Процесс модернизации Казахстана будет продолжаться в соответствии с национальными интересами. Реформы ради реформ ни в коем случае нельзя проводить, это мы хорошо понимаем. Прежде всего, надо исходить из интересов наших граждан. Что касается двустороннего сотрудничества, считаю, что Ваш государственный визит в мае этого года в Астану завершился полным успехом. По своему характеру и сути он стал историческим. Сейчас Правительство занимается реализацией всех соглашений, которые были подписаны. Вы правильно отметили, что торговля развивается опережающими темпами. Есть прирост по сравнению с прошлым годом. Полагаю, что Россия останется нашим основным инвестиционным и торговым партнером. Этот процесс я всемерно поддерживаю, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
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