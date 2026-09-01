Глава государства провел встречу с Президентом России

На полях юбилейного саммита ШОС состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Собеседники отметили динамичный характер многогранного сотрудничества Казахстана и России, поступательно развивающегося в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением выборов в Курултай, отметив, что их результаты подтвердили широкую поддержку стратегического курса Касым-Жомарта Токаева на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление внутриполитической стабильности, развитие экономики и решение широкого круга вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.

Президент Казахстана поблагодарил лидера России за поздравление и рассказал о проводимой работе в рамках конституционной реформы.