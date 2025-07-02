Глава государства раскрыл амбициозный план модернизации страны
Токаев делает ставку на искусственный интеллект и глобальную интеграцию.
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
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Токаев открыл штаб-квартиру СВМДА. Выступая, отдельно Глава государства остановился на усилиях страны по масштабному развитию инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта и цифровизации, передает BAQ.KZ.
"В Казахстане совместно с международными партнерами активно модернизируются железнодорожные и автомобильные дороги, морские порты, транзитная и логистическая отрасли. Цифровая трансформация и искусственный интеллект являются залогом конкурентоспособности страны. Мы стремимся превратить Казахстан в цифровое государство, в котором искусственный интеллект становится ключевым двигателем роста, инноваций и цифрового суверенитета. В целях консолидации усилий в этой стратегически важной сфере мы создали Совет по развитию искусственного интеллекта и запускаем мощный суперкомпьютер", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Еще одним стратегическим направлением Президент назвал модернизацию сельского хозяйства, которая продолжает способствовать экономической диверсификации и продовольственной безопасности.
"Мы строим устойчивую экономику, которая полностью интегрирована в глобальные цепочки добавленной стоимости и соответствует целям в области климата и устойчивого развития. Для достижения этих долгосрочных целей мы привержены тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть особую роль дипломатического сообщества в содействии реализации этой важной стратегии", – подытожил Глава государства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов всем участникам СВМДА и выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА.
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