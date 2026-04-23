Президент Казахстана рассказал Генсеку ОБСЕ о проводимых в стране реформах

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Феридуна Синирлиоглу за активное участие в работе Регионального экологического саммита. Президент подчеркнул, что данная платформа нацелена на поиски совместных путей решения общих экологических проблем Центральной Азии и сопредельных регионов.

"В ходе встречи собеседники высказали заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности", - сообщает официальный ресурс Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года. Кроме того, Глава государства подчеркнул приоритетность прав человека, демократии и верховенства закона в национальной повестке.

"По его словам, наша страна реализует масштабную программу политической и институциональной модернизации, направленную на построение Справедливого Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечено, что проведенный референдум и принятие обновленной Конституции ознаменовали важный этап в трансформации политической системы страны. Реализуемые реформы нацелены на укрепление верховенства закона, повышение подотчетности властных институтов и формирование устойчивой модели государственного управления.

В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил Президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, Генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности Организации.