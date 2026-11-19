Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о сотрудничестве Казахстана с международными технологическими компаниями, развитии искусственного интеллекта в университетах и планах открытия регионального исследовательского центра Университета ООН в Алматы.

Выступая на III Форуме стратегических партнеров, Глава государства заявил, что дальнейшее развитие высшего образования будет тесно связано с искусственным интеллектом.

«Казахстан последовательно внедряет искусственный интеллект во все отрасли, в том числе, в образование и науку. Как Глава государства я объявил текущий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан уже принял Закон «Об искусственном интеллекте», утвердил Цифровой кодекс и создал министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Мы поддержали «Вашингтонскую модель» безопасного и ответственного развития искусственного интеллекта, которая может стать основой для разработки глобальных правил регулирования ИИ под эгидой ООН», – сказал Президент.

По его словам, казахстанские ученые разработали компоненты национальных языковых моделей KazLLM и AlemLLM. В октябре начал работу Qazaq AI Research University. Программа AI-Sana направлена на развитие практических навыков студентов в сфере искусственного интеллекта и поддержку технологических стартапов.

Отдельно Токаев остановился на сотрудничестве с NVIDIA и OpenAI.

«Мы наладили весьма продуктивное сотрудничество с компанией NVIDIA. Искренне благодарю Дженсена Хуанга – выдающегося инженера и настоящую легенду за недавний визит в Астану. Благодаря партнерству с компанией OpenAI доступ к ChatGPT Edu получили все преподаватели вузов страны. При поддержке экспертов Стэнфордского университета, MIT, университетов Беркли и Карнеги-Меллона наши студенты разработали более 22 тысяч проектов. Сотни таких решений на основе ИИ уже внедряются в бизнесе, здравоохранении, энергетике и сельском хозяйстве», – сообщил Глава государства.

Президент отметил результаты сотрудничества Satbayev Technical University с Городским университетом Гонконга и поддержал инициативу по внедрению разработок в сфере искусственного интеллекта в промышленность.

Еще одним направлением станет расширение международного научного сотрудничества. В рамках форума запланировано подписание соглашения между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Университетом ООН об открытии регионального исследовательского центра в Алматы.

«Важным событием сегодняшнего Форума станет подписание Соглашения между министерством науки и высшего образования и Университетом Организации Объединенных Наций об открытии регионального исследовательского хаба Университета ООН в Казахстане. Его размещение в Алматы станет важным свидетельством международного признания научного потенциала Казахстана и откроет новые возможности для сотрудничества с другими образовательными и научными структурами», – заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что научное развитие напрямую связано с технологической самостоятельностью страны.

«Как я отмечал на прошлогоднем форуме, «сильные университеты – основа будущего». Действительно, способность страны достичь технологической самостоятельности зависит, прежде всего от прогресса в образовании и науке. Поэтому мы должны обеспечить нашей молодежи все возможности для получения качественного образования, занятий научными исследованиями и воплощения своих идей. Это необходимое условие для раскрытия интеллектуальных способностей нации».

В завершение Президент выступил за расширение международных научных связей.

«Наука – бесценное достояние, призванное служить прогрессу всего человечества, а значит у знаний нет и не должно быть границ. Исходя из этого, Казахстан последовательно выступает за укрепление сотрудничества в интеллектуальной сфере со всеми государствами».

В ходе форума выступили министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, ректор Университета ООН Тшилидзи Марвала, генеральный директор Times Higher Education Джон Гилл, ректор Университета Гази Угур Унал, председатель Совета директоров Городского университета Гонконга Майкл Нгай, ректор Университета Хериот-Уотт Нола Хьюитт-Дандас и ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Сергей Филатов.