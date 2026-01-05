Глава государства рассказал о планах на 2026 год
В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он рассказал о своих ожиданиях от 2026 года и ключевых приоритетах развития страны, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос о предстоящем периоде, Президент отметил, что "в нынешнем году, как я уже сказал, будет много работы". По его словам, "начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы". Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что модернизация страны должна приобрести необратимый характер.
"Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества", — заявил он.
Глава государства отметил, что гражданам предстоит адаптация к новым условиям.
"Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача", — сказал Президент, выразив уверенность в потенциале общества.
"Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом", — подчеркнул он.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
"Нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили", — отметил он.
По словам Президента, "цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни – от государственного управления до образования и медицины".
Отдельно Глава государства остановился на значении юбилейной даты.
"35-летие Независимости – знаковая дата. Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы", — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что "важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана".
Президент также сообщил о личном участии в экологической и общественной инициативе "Таза Қазақстан". "Как Президент обязательно буду заниматься акцией "Таза Қазақстан", — отметил он, подчеркнув, что эта работа имеет "огромное значение".
По его словам, речь идет "о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности". Касым-Жомарт Токаев напомнил, что "по инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев", что, по его словам, "полностью резонирует с идеей "Таза Қазақстан".
В завершение Президент охарактеризовал данное движение как значимый идеологический ориентир.
"Рассматриваю это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию", — заявил он, добавив, что "чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл".
"Чистота – это смысловой антоним разрухе – и в головах, и на "земле". Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
