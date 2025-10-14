Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе, подчеркнув ключевую роль профессионализма и многопартийности в обновлённой системе законодательной власти, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что международный опыт демонстрирует важность создания новых механизмов для повышения качества законодательной работы:

"Международный опыт показывает, что этот процесс должен сопровождаться созданием новых механизмов улучшения законодательной работы. Важным фактором здесь становится компетентность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессионалов своего дела. Это крайне важный момент: Парламент должен быть профессиональным", — сказал Токаев.

Президент объяснил, что переход к пропорциональной системе выборов призван обеспечить именно эту задачу:

"Предложение формировать Парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей. Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе", — подчеркнул он.

При этом Токаев отметил, что новая система требует ответственности и зрелости от политических партий: