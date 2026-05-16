Глава государства стал первым пассажиром LRT

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в будущем наша столица должна превратиться в транспортный хаб Евразии.

Касым-Жомарту Токаеву была выдана карточка с серийным номером 001.

Глава государства в качестве первого пассажира проехал из аэропорта со станции «Әуежай» до станции «Ұлттық музей».