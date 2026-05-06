Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что подвиги героев Великой Отечественной войны навсегда остаются в истории и национальной памяти, передает BAQ.kz.

"Наши великие предки своими славными делами и мужеством доказывали высоту своего духа и верность идеалам чести. В годы Второй мировой войны славные сыны нашего народа стали олицетворением стойкости и отваги. Около 500 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза. Однако мы знаем, что подвиги многих фронтовиков так и не получили должного признания. Наш сыновний долг – сохранить в памяти потомков имена доблестных воинов, защищавших свой народ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент остановился на боевом пути фронтовика Кенжебая Маденова.

"В конце Великой Отечественной войны он командовал взводом и с боевыми друзьями водрузил Знамя Победы над зданием берлинской ратуши. Это стало одним из символов падения нацистского режима, вдохновило воинов, позволив продолжить успешное наступление. О его подвиге вспоминали маршал Георгий Жуков и другие видные военачальники, а также журналисты, освещавшие победное завершение той битвы. К сожалению, этот славный подвиг, имеющий особое историческое значение, до настоящего времени не получил достойной оценки. Поэтому я подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Кенжебаю Маденову (посмертно) за проявленные в годы Великой Отечественной войны героизм и отвагу. Таким образом, сегодня мы общими силами восстанавливаем историческую справедливость", – подчеркнул Глава государства.

Глава государства в торжественной обстановке передал знак особого отличия – Золотую звезду и орден «Отан» Махамбету Кенжебайулы, сыну «Халық қаһарманы» Кенжебая Маденова.

Маденов Кенжебай Маденович

Он родился 19 февраля 1925 года в селе Актай-сай Каракольского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

С 1950 по 1974 год он служил в органах КГБ КазССР по Западно-Казахстанской и Гурьевской областям. Умер 26 декабря 1974 года.

В 1944 году К.М. Маденов в возрасте 19 лет был назначен командиром взвода 5-й роты 2-го батальона 1008-го полка 266-й стрелковой дивизии.

29 апреля 1945 года К.М. Маденов проявил пример героизма и храбрости в битве за Берлин. Во время Берлинской операции взводу под командованием К.М. Маденова было поручено водружение Красного Флага на крыше ратуши, важнейшего административного центра города после Рейхстага. Приказ был с честью выполнен.

Это событие вдохновило бойцов советской армии и способствовало успеху дальнейшего решительного наступления.

Сведения об этом подвиге воинского подразделения под командованием К.М. Маденова содержатся в книгах «Воспоминания и размышления» маршала Советского Союза Г.К. Жукова, «Весна Победы» члена военного совета 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Ф.Е. Бокова, «Штурм Берлина», изданной Министерством вооруженных сил СССР в 1948 году.

Про битву за ратушу в выпуске журнала «Қазақстан коммунисі» от 6 июня 1970 года писал и сам К.М. Маденов.

Его имя вошло в школьные учебники «История Казахстана», изданные в 1985, 1993 и 2004 годах. О подвиге К.М. Маденова также рассказали немецкие журналисты Клаус Похе и Ганс Олива в книге «Когда кончалась ночь».

В память о герое в декабре 2001 года на здании ДКНБ по Атырауской области была установлена мемориальная доска.

В 2005 году именем Кенжебая Маденова названа улица в Атырау.