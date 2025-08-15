Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Августовской конференции педагогов подчеркнул, что качественное образование невозможно без достойного воспитания, передает BAQ.KZ.

Токаев отметил, что школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка:

"Великий Абай писал: "Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом". Крайне важно не только прививать молодому поколению стремление к знаниям, но и направлять его, давать ему правильный жизненный ориентир. Наша молодежь должна расти ответственной и трудолюбивой, уметь различать добро и зло.



С этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа "Адал азамат". Предлагаю также внедрить данный проект в вузах, осуществляющих подготовку педагогов".

Президент полагает, в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы. Подрастающему поколению нужно прививать наши национальные ценности. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми. По его словам, только обладающие этими качествами граждане способны заложить основу культурного и безопасного общества, базирующегося на принципе "Закон и Порядок":

"Народная мудрость гласит: "Тәрбие тал бесіктен басталады" ("Воспитание начинается с колыбели"). Родители, педагоги и государственные органы должны тесно взаимодействовать в деле воспитания детей, так как это сфера их общей ответственности. Великому Абаю принадлежат слова: "Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний, она зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и добрых друзей".



Гармоничный симбиоз трех составляющих – семьи, школы и государства – позволит достичь наилучших результатов. А в их основе должна быть идея трудолюбия. Нужно разъяснять подрастающему поколению, что без любви к труду невозможно достичь благополучия. Нельзя поддаваться лени и безделью, это приведет общество к деградации".

Одним из наглядных примеров такого взаимодействия может служить общенациональная акция "Таза Қазақстан", высказался Президент.

"Я не раз говорил, что Чистый Казахстан – это не только чистота вокруг нас, что, несомненно очень важно, но и чистота наших помыслов. Человек с чистой душой всегда готов к добрым поступкам и состраданию. Будучи честным и порядочным, он не пойдет по пути коррупции.Несомненно, только по-настоящему ответственные граждане, воспитавшие в себе самые благородные качества, станут опорой Справедливого Казахстана"", - подчеркнул Токаев.

Также глава государства обратил внимание на то, что подрастающее поколение нужно уберечь от социальных пороков:

"Именно в школе дети обретают многие навыки жизни в обществе. Здесь они привыкают к дисциплине и порядку, учатся соблюдать правила и нормы поведения. Поэтому школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки.



Важно прививать детям чувство ответственности, разъяснять им, что любые поступки имеют свои последствия. Необходимо, чтобы принцип "Закон и Порядок" стал неотъемлемым элементом воспитательной работы. Задача – на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции".

В эту работу, помимо заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и школьных психологов, должно включиться все педагогическое сообщество, поскольку это задача общегосударственного характера, подчернул он.

"Чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них критическое мышление. Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в Интернете и социальных сетях, где они могут легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон.



Учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм. Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества. Об этом я говорил на днях на заседании Совета Безопасности. Но главное, надо донести до детей и молодежи, что увлечение разного рода стимуляторами, даже якобы безобидными, – это путь в никуда", - заявил Токаев.

Уход от реальности в мир грез с помощью вредоносных веществ или виртуальных игр превращает человека в социального изгоя. По сути, такие люди лишают себя будущего – они не смогут найти нормальную работу, построить благополучную семью, реализовать свои таланты и добиться больших целей, - заключил Президент.