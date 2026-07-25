Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву
Президент Казахстана почтил память павших во Второй мировой войне и посетил Омский госпиталь, где в 1945 году лечился его отец Кемель Токаев.
25 Июля 2026, 18:30
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25 Июля 2026, 18:3025 Июля 2026, 18:30
130Фото: Акорда
Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, сообщает Акорда.
Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.
В медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец Главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года.
Затем Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.
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