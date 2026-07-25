  • Главная
  • Новости
  • Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву

Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву

Президент Казахстана почтил память павших во Второй мировой войне и посетил Омский госпиталь, где в 1945 году лечился его отец Кемель Токаев.

25 Июля 2026, 18:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда 25 Июля 2026, 18:30
25 Июля 2026, 18:30
130
Фото: Акорда

Глава государства возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, сообщает Акорда.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

В медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец Главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года.

Затем Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.

Самое читаемое

Наверх