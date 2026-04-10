В числе получателей жилья - представители различных научных и образовательных организаций, вносящие вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований, передает BAQ.kz.

Ключи от квартир получили:

– Мүтәлі Әлішер Қасымбекұлы — старший научный сотрудник Лаборатории физики твердого тела Астанинского филиала Института ядерной физики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии;

– Тленчиева Шырын Муратовна — руководитель Центра социологии, старший научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения;

– Муслимова Индира Базарбаевна — старший научный сотрудник Технологической лаборатории трековых мембран Астанинского филиала Института ядерной физики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии;

– Умирзаков Арман Ганидинович — и.о. заведующего Лаборатории электрохимии и ванадиевых проточных батарей, научный сотрудник Физико-технического института Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева;

– Елназарқызы Рахия — и.о. ассоциированного профессора Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина;

– Базылханова Эльмира Чаймаксутовна — и.о. ассоциированного профессора Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина;

– Ногай Артур Адольфович — старший преподаватель Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина;

– Толеубаев Медет Толеубайулы — заместитель директора научно-образовательного центра хирургии имени профессора Г. В. Цоя Медицинского университета Астана;

– Бейсембаева Акмарал Рашидкызы — старший научный сотрудник филиала города Астана Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова;

– Кумаргазина Мадина Бакытжановна — старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и физики Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.

Отмечается, что подобные меры направлены на повышение социального статуса ученых, привлечение молодых специалистов в науку и укрепление кадрового потенциала научной сферы Казахстана.