Глава государства вручил ключи от квартир молодым ученым
Глава государства вручил ключи от квартир ряду молодых ученых, отметив важность поддержки отечественной науки и создания благоприятных условий для развития научного потенциала страны.
В числе получателей жилья - представители различных научных и образовательных организаций, вносящие вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований, передает BAQ.kz.
Ключи от квартир получили:
– Мүтәлі Әлішер Қасымбекұлы — старший научный сотрудник Лаборатории физики твердого тела Астанинского филиала Института ядерной физики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии;
– Тленчиева Шырын Муратовна — руководитель Центра социологии, старший научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения;
– Муслимова Индира Базарбаевна — старший научный сотрудник Технологической лаборатории трековых мембран Астанинского филиала Института ядерной физики Агентства Республики Казахстан по атомной энергии;
– Умирзаков Арман Ганидинович — и.о. заведующего Лаборатории электрохимии и ванадиевых проточных батарей, научный сотрудник Физико-технического института Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева;
– Елназарқызы Рахия — и.о. ассоциированного профессора Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина;
– Базылханова Эльмира Чаймаксутовна — и.о. ассоциированного профессора Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина;
– Ногай Артур Адольфович — старший преподаватель Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина;
– Толеубаев Медет Толеубайулы — заместитель директора научно-образовательного центра хирургии имени профессора Г. В. Цоя Медицинского университета Астана;
– Бейсембаева Акмарал Рашидкызы — старший научный сотрудник филиала города Астана Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова;
– Кумаргазина Мадина Бакытжановна — старший преподаватель кафедры теплоэнергетики и физики Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.
Отмечается, что подобные меры направлены на повышение социального статуса ученых, привлечение молодых специалистов в науку и укрепление кадрового потенциала научной сферы Казахстана.