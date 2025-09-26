Глава государства Касым-Жомарт Токаев убежден, что строительство первой атомной электростанции – лишь начало масштабной работы. Следует приложить усилия для формирования конкурентоспособной и самостоятельной атомной индустрии, что позволит обеспечить энергетическую независимость страны, передает BAQ.KZ.

"В настоящее время Агентство по атомной энергии разрабатывает соответствующий стратегический документ, в котором следует предусмотреть запуск малых модульных реакторов в энергодефицитных регионах. Я принимал участие в глобальных климатических саммитах в Дубае и Баку. Своими впечатлениями я поделился с коллегами и членами Правительства, откровенно заявив, что все происходящее больше напоминает масштабное мошенничество. Мои слова может подтвердить Премьер-министр Олжас Бектенов", - отметил Президент.

По его словам, на днях Президент США Дональд Трамп выступил с трибуны ООН с аналогичным заявлением: "Изменение климата – это величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире".

"Поэтому Казахстан объявил об официальных планах в течение 35 лет осуществить полную декарбонизацию. В настоящее время в Казахстане производится 118 млрд киловатт энергии. Этого недостаточно. Очевидно, что по мере развития цифровизации и искусственного интеллекта потребность страны в энергии будет стремительно расти. Поэтому необходимо эффективно использовать энергетические источники. Прежде всего, речь идет об угле. Казахстан ежегодно добывает 113 млн тонн угля и по этому показателю входит в десятку ведущих государств мира. Это наш актив, достижение, которым надо рационально распоряжаться. Президент США очень верно сказал: "Мне не нравится ветер, мне нравится уголь". Действительно, ветряные станции, как и производимая ими энергия, обходятся крайне дорого. Более того, такие станции сами могут нанести серьезный ущерб природе. Современные передовые технологии позволяют эффективно очищать уголь, чтобы он не вредил окружающей среде. При этом его использование дешевле ветровой, солнечной и газовой энергии", – отметил Касым-Жомарт Токаев.