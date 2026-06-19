Глава государства встретил президента Черногории во Дворце независимости
Официальный визит Якова Милатовича в Астану посвящен расширению торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял во Дворце Независимости президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в Астану с официальным визитом, передает BAQ.KZ.
Торжественная церемония встречи состоялась во Дворце Независимости. После официальных мероприятий главы государств приступили к переговорам.
Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Черногорией. Особое внимание будет уделено вопросам укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и привлечения взаимных инвестиций.
Также в повестке переговоров вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, развития контактов между деловыми кругами и расширения взаимодействия по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
Официальный визит президента Черногории рассматривается как важный шаг для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и поиска новых возможностей для сотрудничества.
По итогам переговоров ожидается принятие совместных решений, направленных на развитие казахстанско-черногорского партнерства.
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