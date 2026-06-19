  • Главная
  • Новости
  • Глава государства встретил президента Черногории во Дворце независимости

Глава государства встретил президента Черногории во Дворце независимости

Официальный визит Якова Милатовича в Астану посвящен расширению торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.

Сегодня 2026, 11:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 11:05
Сегодня 2026, 11:05
197
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял во Дворце Независимости президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в Астану с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Торжественная церемония встречи состоялась во Дворце Независимости. После официальных мероприятий главы государств приступили к переговорам.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Черногорией. Особое внимание будет уделено вопросам укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и привлечения взаимных инвестиций.

Также в повестке переговоров вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, развития контактов между деловыми кругами и расширения взаимодействия по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Официальный визит президента Черногории рассматривается как важный шаг для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и поиска новых возможностей для сотрудничества.

По итогам переговоров ожидается принятие совместных решений, направленных на развитие казахстанско-черногорского партнерства.

Справка

Черногория считается одним из наиболее продвинутых кандидатов на вступление в Европейский союз. Страна получила статус кандидата на членство в ЕС еще в 2010 году и ведет переговоры о вступлении с 2012 года. В Брюсселе неоднократно отмечали прогресс Подгорицы в проведении реформ, а сама Черногория рассматривает интеграцию в Евросоюз как один из ключевых внешнеполитических приоритетов.

Черногория является важным партнером Казахстана на Балканах. В июле этого года страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Черногорией составил 3,2 млн долларов. Стороны видят потенциал для расширения сотрудничества в сферах туризма, транспорта, логистики, цифровых технологий и инвестиций.

Дополнительным фактором развития контактов остается туризм. Для граждан Казахстана действует сезонный безвизовый режим въезда в Черногорию сроком до 30 дней, а авиакомпания Air Astana выполняет прямые рейсы из Астаны и Алматы в Подгорицу. С 2021 по 2025 год этими маршрутами воспользовались более 110 тысяч пассажиров.

Самое читаемое

Наверх