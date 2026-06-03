Глава государства встретил президента Кипра во Дворце независимости
Сегодня 2026, 11:00
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Сегодня 2026, 11:00Сегодня 2026, 11:00
148Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял во Дворце Независимости прибывшего с официальным визитом в Астану президента Кипра Никоса Христодулидиса, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе переговоров главы государств обсудят вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Кипром. Стороны намерены расширять двусторонние связи, укреплять деловые отношения и рассматривать новые направления взаимного партнерства.
В рамках официальной встречи также планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
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