Глава государства встретил президента Кипра во Дворце независимости 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял во Дворце Независимости прибывшего с официальным визитом в Астану президента Кипра Никоса Христодулидиса, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе переговоров главы государств обсудят вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Кипром. Стороны намерены расширять двусторонние связи, укреплять деловые отношения и рассматривать новые направления взаимного партнерства.

В рамках официальной встречи также планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.