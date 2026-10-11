Глава государства встретил в столичном аэропорту Короля бельгийцев Филиппа и Королеву Матильду
На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи были выстроены рота почетного караула и президентский оркестр.
11 Октября 2026, 22:01
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11 Октября 2026, 22:0111 Октября 2026, 22:01
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Филиппа и Королеву Матильду, прибывших в Казахстан с государственным визитом.
С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт, на котором находилась королевская чета, сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.
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