Глава государства встретил в столичном аэропорту Короля бельгийцев Филиппа и Королеву Матильду

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Филиппа и Королеву Матильду, прибывших в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт, на котором находилась королевская чета, сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.