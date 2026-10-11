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  • Глава государства встретил в столичном аэропорту Короля бельгийцев Филиппа и Королеву Матильду

Глава государства встретил в столичном аэропорту Короля бельгийцев Филиппа и Королеву Матильду

На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи были выстроены рота почетного караула и президентский оркестр.

11 Октября 2026, 22:01
АВТОР
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Akorda.kz 11 Октября 2026, 22:01
11 Октября 2026, 22:01
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Филиппа и Королеву Матильду, прибывших в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт, на котором находилась королевская чета, сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

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