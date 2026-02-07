Глава государства выразил соболезнования Премьер-министру Японии в связи с жертвами снегопада

Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, передаёт BAQ.KZ.

"Разделяя Вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия Вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления  всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

