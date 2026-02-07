Глава государства выразил соболезнования Премьер-министру Японии в связи с жертвами снегопада
Сегодня, 15:49
Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, передаёт BAQ.KZ.
"Разделяя Вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия Вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
