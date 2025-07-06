  • 6 Июля, 15:54
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Глава государства выразил соболезнования Президенту США

Разрушительные наводнения в штате Техас повлекли многочисленные человеческие жертвы.

Сегодня, 14:12
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту США Дональду Трампу в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей, передает BAQ.KZ.

Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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