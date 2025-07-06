Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту США Дональду Трампу в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей, передает BAQ.KZ.

Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.