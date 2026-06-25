Токаев выразил уверенность в укреплении связей между Казахстаном и Словенией

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар.

Президент поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником – Днем государственности Словении.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-словенское сотрудничество будет и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

Президент пожелал Наташе Пирц-Мусар успехов в ее ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словении – благополучия и процветания.