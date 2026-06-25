Традиционные СМИ в обозримом будущем не утратят своей роли — Глава государства

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, а также объективной аналитикой.Глава государства высоко оценил вклад журналистов в принятие новой Конституции.

"Казахстанские журналисты, глубоко осознавая возложенную на них ответственность, безупречно исполняют свой профессиональный долг. В марте мы успешно провели конституционную реформу. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор, предопределивший будущее государства. В результате всенародного волеизъявления был принят главный документ страны – новая Конституция. Несомненно, разработка и принятие Основного закона – это сложнейший процесс, который продемонстрировал зрелость нашей нации, обладающей высоким духом и уверенной в своем светлом будущем. Мы прошли долгий путь к достижению этой цели. Была сформирована специальная Конституционная комиссия, а каждая статья Основного закона была тщательно выверена с точки зрения соответствия интересам народа", – отметил Президент. Президент особо подчеркнул, что существенную роль в сплочении людей во имя общей цели сыграли работники масс-медиа.

"Работники информационной сферы держали общество в курсе событий, публикуя качественные и содержательные материалы о деятельности Конституционной комиссии, обеспечивая всесторонний анализ вносимых поправок. Это убедительно подтверждают и прямые трансляции, экспертные материалы, содержательные интервью в ходе кампании. В целом, журналисты в полной мере продемонстрировали свой профессионализм. Быть признанным специалистом в этой сфере означает не создавать искусственно информационный шум или сочинять лозунги, а, прежде всего, обладать глубокими знаниями по актуальной проблематике и безупречно владеть материалом. Заседания Комиссии в онлайн-режиме набрали более миллиона просмотров в социальных сетях. Таким образом, обсуждение законопроекта превратилось в общенациональную дискуссию, к которой активно подключились все неравнодушные граждане. В частности, через цифровые системы e-Government и е-Өтініш было получено более тысячи обращений, что стало практическим воплощением концепции "слышащего государства". Ни одна значимая инициатива не осталась без внимания членов Конституционной комиссии, все они были тщательно изучены. Опыт разработки и обсуждения проекта Основного документа вывел диалог между государством и гражданами на качественно новый уровень. В составе Комиссии были и авторитетные представители СМИ. Все это дает право заявить, что журналистское сообщество входит в число соавторов принятого Основного закона, – сказал Президент. Президент особо подчеркнул, что существенную роль в сплочении людей во имя общей цели сыграли работники масс-медиа.

"Главными принципами Основного документа являются защита Суверенитета и Независимости страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение принципа «Закон и Порядок», укрепление общенационального единства и солидарности. В Конституции развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства. Среди приоритетов также названы повышение благосостояния населения, утверждение ценностей созидательного патриотизма и трудолюбия, необходимость бережного отношения к природе. Буквально через пару дней, 1 июля, Конституция вступит в силу, и Казахстан откроет новую эпоху своего развития. Я глубоко убежден, что новый Основной закон в качестве прочного политико-идеологического фундамента государства долгие годы будет служить во имя благополучия наших граждан. Только мы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы Казахстан стал прогрессивной и успешной страной. Другого дома у нас нет, поэтому перед нынешними и будущими поколениями стоит важнейшая задача – превратить нашу Родину в передовое государство. Наши потомки, возможно, поймут и простят нам отдельные ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если мы нанесем ущерб Суверенитету, не сможем отстоять Независимость, наши дети и внуки никогда нам этого не простят", – заявил он. По словам Главы государства, независимость – это священная ценность, которая превыше всего. Однако для сохранения Независимости и дальнейшего развития страны, прежде всего, необходимо обеспечить мир и стабильность в обществе, так как без этого невозможен прогресс. "Фундаментом нашего государства является справедливость. Это понятие не имеет ничего общего с иждивенчеством или апатичностью, напротив, оно олицетворяет созидательный труд, – считает Касым-Жомарт Токаев. По словам Главы государства, независимость – это священная ценность, которая превыше всего. Однако для сохранения Независимости и дальнейшего развития страны, прежде всего, необходимо обеспечить мир и стабильность в обществе, так как без этого невозможен прогресс.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, есть все основания называть средства массовой информации голосом нации и зеркалом общества. Ведь именно благодаря отечественной прессе сограждане и все мировое сообщество узнают о сути проводимых в стране масштабных преобразований.Президент подчеркнул, что новая Конституция – это ориентир для народа, незыблемая основа справедливого общества и надежная гарантия устойчивого развития страны.Касым-Жомарт Токаев отметил, что газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы.