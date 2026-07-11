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Глава Казахстана поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадам

Президент пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности.

11 Июля 2026, 12:02
АВТОР
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Akorda.kz 11 Июля 2026, 12:02
11 Июля 2026, 12:02
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам, сообщает Акорда.
 
В телеграмме Глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством Президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.
 
Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу – процветания и благополучия.

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