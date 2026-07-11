Глава Казахстана поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадам
Президент пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности.
11 Июля 2026, 12:02
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11 Июля 2026, 12:0211 Июля 2026, 12:02
156Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с национальным праздником Наадам, сообщает Акорда.
В телеграмме Глава государства отметил динамичное развитие Монголии под руководством Президента Ухнаагийна Хурэлсуха, выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и многопланового сотрудничества между двумя странами.
Президент Казахстана пожелал Ухнаагийну Хурэлсуху успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному монгольскому народу – процветания и благополучия.
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