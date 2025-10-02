Председатель Ассоциации "KAZENERGY" Болат Акчулаков на Евразийском форуме KAZENERGY в Астане отметил вклад компании в мировую энергетику, передает BAQ.KZ.

"Идеи, представленные здесь, повлияют не только на отдельные компании, но и отзовутся по всему евроазиатскому энергетическому пространству, направляя наше общее движение к решительному, инновационному и устойчивому будущему. Наши сотрудники и региональные партнёры вносят вклад в глобальную энергетику. Мы развиваем традиционные энергетические ресурсы, внедряем передовые технологии, используем искусственный интеллект и активно инвестируем в зелёную энергетику и решения по декарбонизации. Только сочетая опыт с инновациями, а традиции с преобразованиями, мы сможем обеспечить будущее, которое будет эффективным, безопасным и экологически ответственным", - сказал Председатель Ассоциации "KAZENERGY.

Он отметил также, что Астана примет Всемирный нефтяной конгресс в 2028 году. Это глобальное событие, отражающее доверие международного сообщества и подчеркивающее роль Казахстана как надёжного и устремлённого в будущее партнёра на мировой арене, считает Акчулаков.

"Я уверен, что идеи, инсайты и стратегические видения, которыми мы делимся сегодня, оставят прочный след в развитии энергетической интеграции. Всем участникам я желаю вдохновения, смелых идей, плодотворных дискуссий и новых партнёрств, которые укрепят энергетический сектор, откроют новые возможности и заложат прочный фундамент для будущих поколений", - сказал Акчулаков.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.