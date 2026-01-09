Глава "КазМунайГаза" возглавил Федерацию лёгкой атлетики Казахстана
В Федерации лёгкой атлетики Казахстана произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба организации
Олимпийская чемпионка, одна из самых титулованных спортсменок в истории страны Ольга Рыпакова покинула пост президента Федерации и была избрана её почётным президентом, передает BAQ.kz.
Решение принято в связи с расширением международной деятельности Рыпаковой, добавили в пресс-службе. В новом статусе она сосредоточится на развитии сотрудничества с зарубежными федерациями и международными спортивными организациями, а также на работе в качестве члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Новым президентом Федерации лёгкой атлетики Казахстана назначен председатель правления АО "Национальная компания „КазМунайГаз“" Асхат Хасенов. Ожидается, что его управленческий опыт и ресурсы позволят усилить институциональное развитие одного из ключевых видов спорта в стране.
Отметим, что лёгкая атлетика остаётся одним из самых массовых и популярных видов спорта в Казахстане. В настоящее время ею на регулярной основе занимаются более 360 тысяч человек.
