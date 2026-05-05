В Казахстане планируют повысить тарифы на электроэнергию до 2031 года
Рост ставок предусмотрен до 2031 года
Председатель правления KEGOC Наби Айтжанов прокомментировал пятилетнюю тарифную заявку компании с ростом ставок до 2031 года. По его словам, повышение связано с необходимостью инвестиций в электросети и реализацией проектов по обеспечению энергетической безопасности страны, передает BAQ.KZ.
"Эта заявка связана с инвестициями. Нужно понимать, что без инвестиций в сети невозможно обеспечить стабильное электроснабжение в условиях растущего потребления.
Вторая проекты - проекты, о которых я уже говорил, порядка 10 проектов, направлены на энергетическую безопасность национальной электрической сети, а также на интеграцию возобновляемых источников энергии", - сказал Айтжанов на брифинге в Правительстве.
Он отметил, что они распределяются по направлениям строительства новых электрических сетей, реконструкции существующих линий электропередачи и подстанций. Все это входит в инвестиционную программу.
Эта программа проходит защиту в уполномоченных органах. После защиты инвестиционной программы она закладывается в тариф. Комитет по регулированию естественных монополий определяет необходимый рост тарифа.
Он отметил, что повышение тарифной заявки оператора энергосистемы в конечном тарифе не сильно отразится на потребителе.
"Если доля нашего тарифа в конечном тарифе составляет 7-8%, то рост, допустим, на коэффициент инфляции составит 1-1,2%, максимум - 1,5%. Если коэффициент инфляции будет 12%, то рост, скорее всего, будет меньше".