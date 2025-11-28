Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов совершил первую рабочую поездку в Республику Беларусь. Делегация МЧС РК прибыла в Минск для обсуждения сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также развития материально-технического обеспечения спасательных служб, передаёт BAQ.KZ.

Вместе с министром МЧС Беларуси Вадимом Синявским казахстанская делегация посетила предприятие "ПОЖСНАБ". Гостям представили производственные линии, технологические решения и образцы пожарной и аварийно-спасательной техники. Делегация ознакомилась с полным циклом изготовления специализированных машин — от проектирования до сервисного обслуживания.

В ходе встречи с директором предприятия Олегом Дерябиным были продемонстрированы новейшие разработки: обновлённые автоцистерны, автолестницы и техника для спасательных подразделений. Особое внимание было уделено системе контроля качества и возможностям экспорта продукции.

Стороны обсудили перспективы локализации производства специальных пожарно-спасательных автомобилей МАЗ на территории Казахстана. Реализация проекта позволит расширить оснащение казахстанских спасательных подразделений современной техникой и повысить их оперативную готовность.

В МЧС Казахстана подчеркнули практическую значимость таких рабочих контактов, направленных на повышение эффективности реагирования и укрепление безопасности населения.