Глава МЧС открыл модульную спасательную станцию на берегу озера Имантау

Новая станция обеспечит безопасность 13 зон отдыха.

Фото: МЧС РК

В курортной зоне Северо-Казахстанской области на берегу живописного озера Имантау Айыртауского района министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл первую спасательную станцию нового модульного типа, передаёт BAQ.KZ.

Современный объект стал важным шагом в укреплении системы безопасности Имантау-Шалкарской курортной зоны — одного из популярных направлений внутреннего туризма. Новая станция обеспечит безопасность 13 зон отдыха, которые ежегодно посещают более 33 тысяч человек.

Выступая на церемонии открытия, министр подчеркнул стратегическое значение проекта.

"Открытие этой станции — важный проект для региона. Он не только повышает уровень безопасности отдыхающих, но и соответствует государственной политике по развитию туризма и укреплению инфраструктуры курортных зон. Увеличение числа таких объектов способствует развитию регионов, стимулирует внутренний туризм и повышает доверие посетителей", - сказал он.

