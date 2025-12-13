В курортной зоне Северо-Казахстанской области на берегу живописного озера Имантау Айыртауского района министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл первую спасательную станцию нового модульного типа, передаёт BAQ.KZ.

Современный объект стал важным шагом в укреплении системы безопасности Имантау-Шалкарской курортной зоны — одного из популярных направлений внутреннего туризма. Новая станция обеспечит безопасность 13 зон отдыха, которые ежегодно посещают более 33 тысяч человек.

Выступая на церемонии открытия, министр подчеркнул стратегическое значение проекта.