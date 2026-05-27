Глава МЧС ознакомился с новой вертолетной площадкой в Алматинской области

В Алматинской области министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов ознакомился с вертолетной площадкой «Кольсай», расположенной на территории Сатынского сельского округа Кегенского района вблизи озера Кольсай на территории национального парка «Көлсай көлдері».

Площадка позволит оперативно проводить эвакуацию населения, доставку аварийно-спасательных подразделений и переброску необходимого оборудования в труднодоступные участки.

В ходе осмотра главе МЧС представили технические возможности объекта и условия эксплуатации. Отмечено, что площадка соответствует требованиям безопасного взлета и посадки вертолетов и позволит повысить оперативность реагирования в горной местности и туристической зоне региона.

Строительство объекта реализовано вне бюджетных средств при поддержке местного предпринимателя.