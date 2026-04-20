Глава МЧС ознакомился с промышленным производством в Павлодаре

Министр генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил одно из предприятий региона, специализирующееся на производстве и оснащении специальной техники, передает BAQ.KZ.

Предприятие является официальным представителем и дистрибьютором бренда, производящего аэролодки. Также занимается поставкой и оснащением спецавтомобилей, и участвует в создании техники, используемой в работе спасателей от оперативно-штабных машин до аварийно-спасательного транспорта. Развиваются направления связанные с беспилотными летательными аппаратами и современными системами наблюдения, которые могут применяться при поисково-спасательных операциях и мониторинге обстановки.

В ходе визита Главе ведомства продемонстрировали производственные мощности предприятия и рассказали о планах по расширению линейки техники для нужд МЧС. Он отметил важность развития отечественного производства и подчеркнул, что укрепление таких предприятий способствует повышению готовности и эффективности спасательных подразделений.