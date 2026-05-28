Глава МЧС ознакомился с условиями отдыха сотрудников в курортной зоне Кольсай

В ходе рабочей командировки в Алматинскую область министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил курортную зону Kolsay Home в Кегенском районе, где отдыхают сотрудники подразделений МЧС.

При поддержке Частного фонда казахстанских спасателей для сотрудников ведомства организован отдых в курортной зоне. На безвозмездной основе проживание предоставил местный предприниматель Канат Ускенов. Питание и дорогу сотрудники оплачивают самостоятельно.

С начала сезона свой отдых здесь уже провели 16 семей сотрудников МЧС. Для отдыхающих предусмотрено бесплатное катание на катамаранах и скидки на конные прогулки.

Во время посещения глава МЧС пообщался с отдыхающими сотрудниками и ознакомился с условиями пребывания. Работа по развитию социальных инициатив для сотрудников системы гражданской защиты будет продолжена.