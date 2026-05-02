Глава МЧС посетил стройплощадку завода композитных газовых баллонов в Алматы

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов в ходе рабочей командировки посетил индустриальную зону города Алматы и ознакомился с ходом строительства завода по выпуску композитных газовых баллонов. Проект рассматривается как часть работы по снижению числа происшествий при использовании газового оборудования, передает BAQ.KZ.

Ранее в Астане по инициативе МЧС прошло совещание с участием государственных органов и представителей бизнеса. Участники рассмотрели статистику инцидентов и пришли к выводу, что значительная часть происшествий связана с эксплуатацией устаревших металлических баллонов, многие из которых давно выработали свой ресурс. По имеющимся оценкам, в стране используется около 3,5 млн бытовых баллонов, часть из них продолжает использоваться сверх допустимых сроков.

По итогам встречи представители бизнеса поддержали идею создания в стране собственного производства композитных баллонов как более безопасного решения и подтвердили готовность запустить проект на базе действующих мощностей с последующим расширением производства и выходом продукции на рынок в установленные сроки.

, параллельно усиливается контроль за техническим состоянием действующих баллонов и прорабатывается внедрение системы их учета и маркировки. Ожидается, что принятые меры позволят обновить парк оборудования и снизить уровень рисков для населения.