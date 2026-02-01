Глава МЧС поздравил сотрудников с Днём работников гражданской авиации
Чингис Аринов выразил благодарность лётному составу.
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов поздравил сотрудников и ветеранов авиации МЧС с Днём работников гражданской авиации РК, передаёт BAQ.KZ.
В своём обращении глава ведомства отметил, что авиация МЧС является особым подразделением системы гражданской защиты и выполняет задачи повышенной ответственности.
"Воздушные экипажи задействованы в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации, проведении поисково-спасательных операций, санитарной эвакуации, тушении пожаров и оказании помощи в труднодоступных регионах страны. Высокий уровень профессиональной подготовки, самоотверженность и преданность делу сотрудников авиации МЧС играют ключевую роль в спасении жизней граждан", - сказал министр.
Чингис Аринов выразил благодарность лётному составу, инженерно-техническому персоналу и всем специалистам авиации за добросовестную службу, дисциплину и надёжность, а также пожелал им крепкого здоровья, удачных полётов и мирного неба.
