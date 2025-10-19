Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майор гражданской защиты Чингис Аринов, поздравил сотрудников, ветеранов и волонтёров с Днём спасателя, который в этом году совпадает с 30-летием со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт BAQ.KZ.

В своём поздравлении глава МЧС подчеркнул, что этот день объединяет всех, кто посвятил жизнь благородному делу спасения людей, независимо от ведомственной или организационной принадлежности. По его словам, День спасателя символизирует единство и взаимное уважение между профессионалами службы, добровольцами и представителями общественных формирований, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан и приходят на помощь в трудные минуты.

"Тридцатилетняя история Министерства — это история мужества, самоотверженности и верности присяге. За эти годы система гражданской защиты Казахстана прошла большой путь становления и развития, став мощной, современной структурой, способной эффективно реагировать на любые вызовы", — отметил Аринов.

Министр выразил особую признательность ветеранам службы, которые заложили прочные традиции профессионализма, чести и служения Родине. Их опыт и пример, подчеркнул он, вдохновляют новое поколение спасателей, продолжающих славные традиции казахстанской службы гражданской защиты.

Отдельные слова благодарности Чингис Аринов адресовал всем, кто ежедневно стоит на передовой обеспечения безопасности населения — сотрудникам МЧС, волонтёрам и гражданским активистам.

"Ваш труд — это проявление подлинного патриотизма и человеческого сострадания", — сказал министр.

Завершая своё обращение, глава МЧС пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, отметив, что благородная миссия спасателей всегда должна сопровождаться уважением, признанием и благодарностью со стороны общества.

Профессиональный праздник — День спасателя — ежегодно отмечается в Казахстане 19 октября. В этот день чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью ради других, обеспечивая безопасность и спокойствие граждан по всей стране.