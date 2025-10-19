Глава МЧС поздравил спасателей Казахстана с профессиональным праздником
Этот день объединяет всех, кто посвятил жизнь благородному делу спасения людей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майор гражданской защиты Чингис Аринов, поздравил сотрудников, ветеранов и волонтёров с Днём спасателя, который в этом году совпадает с 30-летием со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям, передаёт BAQ.KZ.
В своём поздравлении глава МЧС подчеркнул, что этот день объединяет всех, кто посвятил жизнь благородному делу спасения людей, независимо от ведомственной или организационной принадлежности. По его словам, День спасателя символизирует единство и взаимное уважение между профессионалами службы, добровольцами и представителями общественных формирований, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан и приходят на помощь в трудные минуты.
"Тридцатилетняя история Министерства — это история мужества, самоотверженности и верности присяге. За эти годы система гражданской защиты Казахстана прошла большой путь становления и развития, став мощной, современной структурой, способной эффективно реагировать на любые вызовы", — отметил Аринов.
Министр выразил особую признательность ветеранам службы, которые заложили прочные традиции профессионализма, чести и служения Родине. Их опыт и пример, подчеркнул он, вдохновляют новое поколение спасателей, продолжающих славные традиции казахстанской службы гражданской защиты.
Отдельные слова благодарности Чингис Аринов адресовал всем, кто ежедневно стоит на передовой обеспечения безопасности населения — сотрудникам МЧС, волонтёрам и гражданским активистам.
"Ваш труд — это проявление подлинного патриотизма и человеческого сострадания", — сказал министр.
Завершая своё обращение, глава МЧС пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, отметив, что благородная миссия спасателей всегда должна сопровождаться уважением, признанием и благодарностью со стороны общества.
Профессиональный праздник — День спасателя — ежегодно отмечается в Казахстане 19 октября. В этот день чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью ради других, обеспечивая безопасность и спокойствие граждан по всей стране.
Самое читаемое
- Цены на бензин и дизтопливо в Казахстане зафиксированы на уровне 16 октября — Минэнерго
- Венгрия отказалась арестовывать Путина в случае его визита в Будапешт на встречу с Трампом
- Брат британского короля лишился королевских титулов после разговора с Карлом III
- Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Китае
- Казахстан наращивает партнерство с Всемирным банком для ускорения экономического роста