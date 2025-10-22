Министр иностранных дел Аргентины Херардо Вертейн подал в отставку, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание La Nacion.

По данным СМИ, заявление об уходе дипломат передал президенту страны Хавьеру Милею в понедельник вечером. Решение Вертейна, по информации источников, связано с растущим давлением и критикой в социальных сетях со стороны сторонников советника президента Сантьяго Капуто, который курирует медийную стратегию главы государства.

Министра обвиняли в том, что он якобы несёт ответственность за негативную реакцию финансовых рынков после встречи Милея с президентом США Дональдом Трампом 14 октября в Вашингтоне. Кроме того, часть политического истеблишмента упрекала Вертейна в отсутствии прочных связей с представителями Республиканской партии США.

Источники отмечают, что изначально отставка планировалась после предстоящих выборов, однако процесс был ускорен после назначения Капуто на ключевую должность в администрации и отсутствия публичной поддержки со стороны президента.

Кандидатура нового министра иностранных дел пока не названа.