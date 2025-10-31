Глава МИД Германии призвал Израиль и "Хезболлах" к миру
Министр считает, что вывод израильских войск из Ливана поможет прекратить огонь.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Ливан призвал Израиль и движение "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, ключевым условием для достижения устойчивого мира должен стать вывод израильских войск с юга Ливана и восстановление контроля ливанских властей над этой территорией.
Глава немецкой дипломатии также отметил, что для долговременного урегулирования конфликта необходимо разоружение "Хезболлах" и переговорное решение вопроса о границе между Израилем и Ливаном.
Вадефуль добавил, что Германия намерена добиваться продления миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), подчеркнув, что стабильность региона напрямую влияет на безопасность Европы.