Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Ливан призвал Израиль и движение "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ключевым условием для достижения устойчивого мира должен стать вывод израильских войск с юга Ливана и восстановление контроля ливанских властей над этой территорией.

Глава немецкой дипломатии также отметил, что для долговременного урегулирования конфликта необходимо разоружение "Хезболлах" и переговорное решение вопроса о границе между Израилем и Ливаном.

Вадефуль добавил, что Германия намерена добиваться продления миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), подчеркнув, что стабильность региона напрямую влияет на безопасность Европы.