Глава МИД Ирана отверг перемирие с США
Иран не не примет прекращение огня.
Сегодня 2026, 03:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
164Фото: Istockphoto
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран не намерен соглашаться на перемирие с США и Израилем, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Мы не примем прекращение огня. Мы хотим полного, всеобъемлющего и устойчивого окончания войны», — заявил он в интервью агентству Киодо.
