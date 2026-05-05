Взрыв в Усть-Каменогорске на предприятии — что известно
Сегодня 2026, 09:01
Фото: кадр из видео
В Усть-Каменогорске на территории одного из предприятий произошёл взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщает BAQ.KZ.
По предварительной информации, инцидент произошёл в цехе пылеулавливания: в одном из устройств произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате возникло возгорание, а также частичное обрушение конструкций.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые проводят спасательные и разведывательные работы.
В настоящее время создан оперативный штаб. Уточняется информация о наличии пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.