Взрыв в Усть-Каменогорске на предприятии — что известно

В Усть-Каменогорске на территории одного из предприятий произошёл взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщает BAQ.KZ.

По предварительной информации, инцидент произошёл в цехе пылеулавливания: в одном из устройств произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате возникло возгорание, а также частичное обрушение конструкций.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые проводят спасательные и разведывательные работы.

В настоящее время создан оперативный штаб. Уточняется информация о наличии пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.