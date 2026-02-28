Министр иностранных дел Иран Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к переговорам с Соединенные Штаты Америки и деэскалации конфликта, однако для этого, по его словам, прежде должны прекратиться атаки, передает BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных негласных контактах между сторонами, Аракчи сообщил, что на данный момент никаких переговоров не ведется.

«Сейчас никаких контактов нет. Но если американцы хотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться», — отметил он.

По словам главы иранского МИД, Тегеран заинтересован в снижении напряженности, однако не считает себя инициатором конфликта.

«Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации. Это не наша война. Это навязанная нам война. Это война, выбранная Соединенными Штатами», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Иран не стремится к дальнейшей эскалации в регионе, но переговоры возможны только после прекращения военных действий.

«Мы готовы к деэскалации, но сначала должна быть прекращена агрессия. Сначала должны быть прекращены атаки, и тогда появится возможность для разговора», — добавил Аракчи.

Министр также отметил, что окончательные решения будут приниматься с учетом настроений внутри страны.