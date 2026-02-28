Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США
Главное условие - прекращение агрессии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр иностранных дел Иран Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к переговорам с Соединенные Штаты Америки и деэскалации конфликта, однако для этого, по его словам, прежде должны прекратиться атаки, передает BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.
Отвечая на вопрос журналиста о возможных негласных контактах между сторонами, Аракчи сообщил, что на данный момент никаких переговоров не ведется.
«Сейчас никаких контактов нет. Но если американцы хотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться», — отметил он.
По словам главы иранского МИД, Тегеран заинтересован в снижении напряженности, однако не считает себя инициатором конфликта.
«Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации. Это не наша война. Это навязанная нам война. Это война, выбранная Соединенными Штатами», — заявил министр.
Он подчеркнул, что Иран не стремится к дальнейшей эскалации в регионе, но переговоры возможны только после прекращения военных действий.
«Мы готовы к деэскалации, но сначала должна быть прекращена агрессия. Сначала должны быть прекращены атаки, и тогда появится возможность для разговора», — добавил Аракчи.
Министр также отметил, что окончательные решения будут приниматься с учетом настроений внутри страны.
«Я ничего не обещаю, потому что наш народ сейчас очень разгневан. Если война прекратится, если агрессия прекратится, тогда мы посмотрим, как сможем работать над деэскалацией», — заключил он.
Самое читаемое
- Кто в Казахстане получает 12 млн тенге в месяц?
- Знакомый семьи погибшей поделился подробностями взрыва в Щучинске
- Авиационно-технический центр построят в Шымкенте
- Житель Щучинска рассказал о нарушениях в кафе, где произошел взрыв
- Пятерых пострадавших при взрыве в Щучинске транспортируют санавиацией в Астану