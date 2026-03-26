Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, передает BAQ.kz.

Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.

Ермек Кошербаев выразил озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность Казахстана предоставить площадку для проведения мирных переговоров в Туркестане, как ранее заявлял Президент Касым-Жомарт Токаев.

Также министры договорились продолжить диалог по актуальным вопросам сотрудничества между странами.