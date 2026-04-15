Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял Посла Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукара, передает BAQ.kz

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи также рассмотрены актуальные вопросы международной повестки. Отмечена важность деэскалации и обеспечения устойчивой стабильности на Ближнем Востоке.

Казахстанская сторона подчеркнула приверженность решению разногласий исключительно политико-дипломатическими методами в соответствии с принципами Устава ООН.

Также выражена готовность содействовать международным усилиям, включая предоставление площадки для переговоров в Туркестане по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.