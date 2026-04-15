Глава МИД принял посла Ирана
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял Посла Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукара, передает BAQ.kz.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе встречи также рассмотрены актуальные вопросы международной повестки. Отмечена важность деэскалации и обеспечения устойчивой стабильности на Ближнем Востоке.
Казахстанская сторона подчеркнула приверженность решению разногласий исключительно политико-дипломатическими методами в соответствии с принципами Устава ООН.
Также выражена готовность содействовать международным усилиям, включая предоставление площадки для переговоров в Туркестане по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Самое читаемое
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Астана получит новый статус: что будет с бюджетом и регионами – ответ Миннацэкономики
- Долги в Казахстане могут списать без проверки доходов: кого это коснется