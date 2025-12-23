Южная Корея намерена добиваться устойчивого мира на Корейском полуострове через возобновление диалога с КНДР, а также при участии других заинтересованных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Yonhap.

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на мероприятии, организованном Союзом парламентариев Южной Кореи и США.

По словам Чо Хёна, два заседания Союза, состоявшиеся в текущем году, заложили основу для дальнейших дипломатических усилий. Министр подчеркнул важность "своевременных и корректных" переговоров по реализации ранее достигнутых договорённостей между сторонами.

В рамках этих соглашений Соединённые Штаты подтвердили готовность поддерживать Сеул в вопросах мирного обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива, а также выразили согласие содействовать развитию программы по созданию ядерных подводных лодок для Южной Кореи.

Глава МИД отметил, что в следующем году Сеул планирует провести дополнительные переговоры с Вашингтоном по указанным направлениям.