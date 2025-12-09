Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов встретился с одним из самых узнаваемых боксёров современности — Роем Джонсом, серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле и бывшим абсолютным чемпионом мира среди профессионалов, передает BAQ.KZ. Во время встречи министр поблагодарил Роя Джонса за визит в Казахстан и подчеркнул его огромный вклад в развитие мирового бокса. Он отметил, что Джонс — спортсмен, чьё имя навсегда вписано в историю спорта благодаря уникальному стилю, мастерству и рекордным достижениям. По словам Мырзабосынова, казахстанские боксёры всегда относились к нему с особым уважением и считали примером профессионализма.

Рой Джонс — одна из ключевых фигур мирового бокса: олимпийский призёр, многократный чемпион мира в разных весовых категориях и "боксёр десятилетия" 1990-х годов. Долгое время он оставался лидером мировых рейтингов pound-for-pound и стал символом целой эпохи в профессиональном боксе.

В конце встречи стороны выразили готовность сотрудничать в развитии бокса, поддержке молодёжи и укреплении международных спортивных связей. Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что визит Роя Джонса в Казахстан станет новым шагом в расширении спортивного взаимодействия.