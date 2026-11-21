Глава Минздрава Кыргызстана провел операцию на сердце своему коллеге
Дамир Осмонов сообщил, что установка стента помогла предотвратить инфаркт, однако имя пациента не раскрыл
21 Ноября 2026, 12:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
21 Ноября 2026, 12:3121 Ноября 2026, 12:31
182Фото: Report
Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел операцию на сердце одному из членов правительства. По его словам, медицинское вмешательство позволило предотвратить инфаркт.
О проведенной операции глава Минздрава рассказал на своей странице в социальных сетях. Он сообщил, что пациенту установили стент.
«Поставили стент. Успели предотвратить инфаркт», — написал Осмонов.
При этом министр не стал называть имя своего коллеги, сославшись на необходимость соблюдения медицинской тайны.
Дамир Осмонов является практикующим кардиологом. До назначения на должность министра он несколько лет занимался лечением сердечно-сосудистых заболеваний в Турции, Казахстане и Кыргызстане.
Самое читаемое
- «Я не сдаюсь»: генсек КФФ взял ответственность за результаты сборной и пообещал перемены
- Токаев: принцип «Закон и Порядок» одинаков для всех граждан независимо от регалий и положения в обществе
- Россия и Украина снова за столом переговоров: чего ждать Казахстану
- Ерлан Карин назвал 10 ключевых тезисов из выступления Токаева на форуме аграриев
- Трамп и Си Цзиньпин выступили против автономного использования ИИ в крупных военных операциях