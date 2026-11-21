Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел операцию на сердце одному из членов правительства. По его словам, медицинское вмешательство позволило предотвратить инфаркт.

О проведенной операции глава Минздрава рассказал на своей странице в социальных сетях. Он сообщил, что пациенту установили стент.

«Поставили стент. Успели предотвратить инфаркт», — написал Осмонов.

При этом министр не стал называть имя своего коллеги, сославшись на необходимость соблюдения медицинской тайны.

Дамир Осмонов является практикующим кардиологом. До назначения на должность министра он несколько лет занимался лечением сердечно-сосудистых заболеваний в Турции, Казахстане и Кыргызстане.