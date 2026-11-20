Ущерб от беспорядков, произошедших во Франции 17 и 18 октября на фоне протестных акций, может составить 207 млн евро. Такую предварительную оценку представила профессиональная федерация страховых компаний France Assureurs.

По данным организации, за два дня протестов по всей стране было зарегистрировано 5 280 заявлений о возмещении ущерба.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Morningstar DBRS, специализирующееся на оценке рисков, представило значительно более высокую предварительную оценку. По его подсчётам, экономический ущерб от беспорядков может достигать 1,2 млрд евро.