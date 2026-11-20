Ущерб от двухдневных беспорядков во Франции оценили в 207 млн евро
Страховые компании зарегистрировали более 5,2 тысячи заявлений о причинённом ущербе во время октябрьских протестов.
20 Ноября 2026, 01:09
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20 Ноября 2026, 01:0920 Ноября 2026, 01:09
62Фото: Reuters
Ущерб от беспорядков, произошедших во Франции 17 и 18 октября на фоне протестных акций, может составить 207 млн евро. Такую предварительную оценку представила профессиональная федерация страховых компаний France Assureurs.
По данным организации, за два дня протестов по всей стране было зарегистрировано 5 280 заявлений о возмещении ущерба.
В свою очередь, международное рейтинговое агентство Morningstar DBRS, специализирующееся на оценке рисков, представило значительно более высокую предварительную оценку. По его подсчётам, экономический ущерб от беспорядков может достигать 1,2 млрд евро.
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