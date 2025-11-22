Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выступила с открытым обращением к фельдшерам, водителям и сотрудникам скорой помощи, опубликовав заявление в Instagram, передает BAQ.KZ. Она подчеркнула, что работники экстренной службы ежедневно сталкиваются с болью, риском и высокой нагрузкой, при этом продолжая спасать жизни.

Вы — люди, которые первыми приходят на помощь в самые трудные минуты. Вы ежедневно сталкиваетесь с болью, риском, стрессом, большими нагрузками — и при этом продолжаете спасать жизни. Это огромный и заслуживающий глубокого уважения труд, — отметила министр.

По словам Альназаровой, последние месяцы Минздрав проводит детальный анализ условий работы и оплаты труда сотрудников "скорой". Глава ведомства поручила провести дополнительный аудит нагрузки и кадровой ситуации, чтобы будущие решения были "справедливыми и соответствовали реальным потребностям". Министр выразила надежду, что к вопросу удастся вернуться уже с конкретными мерами.

Альназарова также заявила, что любое давление на медработников недопустимо, и подчеркнула их право свободно говорить о существующих проблемах.