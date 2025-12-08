Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала рост обращений, связанных с одномоментным лечением большого количества зубов у детей под общей анестезией, особенно в частных стоматологических клиниках, передает BAQ.KZ.

По её словам, общая анестезия у детей является серьёзным медицинским вмешательством и должна применяться только при строгих медицинских показаниях. Процедуры допустимы исключительно при участии квалифицированного анестезиолога, наличии необходимого оборудования и соблюдении стандартов анестезиологической и реанимационной помощи — независимо от формы собственности клиники.

По требованию Генеральной прокуратуры Министерство здравоохранения проводит внеплановые проверки стоматологических организаций по всей стране — всего 622 объекта. На текущий момент зарегистрировано 290 проверок: 135 уже завершены, 103 находятся в процессе, 52 сняты с регистрации (клиники фактически не работают), ещё 26 — на стадии регистрации.

Из 316 объектов, направленных прокуратурой регионов, 34 клиники оказывают услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, 282 работают исключительно на платной основе.

Акмарал Альназарова подчеркнула, что общая анестезия — это не "удобная опция", а серьёзное вмешательство, которое связано с повышенными рисками осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем ребёнка, особенно при длительном наркозе и большом объёме одномоментного лечения.

Министр отметила, что отдельные клиники предлагают родителям "коммерчески удобные" решения — вылечить все зубы ребёнку за один раз, однако подобный подход допустим только при наличии реальных медицинских показаний.

Глава Минздрава призвала родителей проявлять максимальную внимательность и требовать полной и прозрачной информации о рисках, показаниях и условиях проведения таких процедур.

"Безопасность ребёнка всегда должна быть на первом месте", — подчеркнула она.