Делегация Министерства обороны Казахстана посетила с инспекционным визитом район выполнения миссии Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах. Поездку возглавил Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев, передает BAQ.KZ.

В ходе визита состоялась встреча с командованием миссии, в рамках которой были обсуждены вопросы реализации мандата СООННР, обстановка в регионе и функционал казахстанского контингента.

Глава миссии и командующая силами СООННР генерал-майор Анита Асма высоко оценила профессионализм, дисциплину и слаженность действий казахстанских миротворцев, поблагодарив их за качественное выполнение поставленных задач.

– Казахстанский национальный контингент выполняет функции подразделения быстрого реагирования, осуществляет мобильное патрулирование, обеспечивает готовность групп реагирования, медицинскую эвакуацию и инженерно-сапёрное сопровождение. Кроме того, выполняет задачу по несению службы на наблюдательных постах, – говорится в сообщении Минобороны РК.

Фото: Минобороны РК

С начала участия в миссии казахстанский контингент выполнил 675 задач, включая более 500 патрулирований, проведение тренировочных мероприятий, обезвреживание взрывоопасных предметов, сопровождение колонн и выставление временных наблюдательных постов.

В настоящее время службу на Голанских высотах несут 139 казахстанских миротворцев.

Район миссии СООННР – это демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной от 0,5 до 10 км и длиной около 80 км, проходящая между израильскими (линия А) и сирийскими (линия Б) позициями на Голанских высотах. Миротворцы патрулируют этот участок с 1974 года, контролируя соблюдение режима прекращения огня, при этом штаб-квартира находится в лагере Фауар на сирийской стороне.