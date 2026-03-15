Глава миссии от СНГ отметил организованный старт референдума в Астане
Международные наблюдатели от СНГ следят за ходом референдума на ряде избирательных участках в Астане. Представители миссии посетили участки №316 и №317, где ознакомились с организацией голосования в первые часы работы, передает BAQ.KZ.
По словам главы миссии наблюдателей от СНГ Игоря Петришенко, участки открылись вовремя, а сам процесс голосования проходит в соответствии с установленными процедурами.
«Мы сегодня наблюдали на участках №316, 317 в Астане, как осуществляется старт референдума. Видим, что участки были открыты вовремя, все члены участковых комиссий находятся на своих местах. Граждане, которые прибыли первыми, зарегистрировались, получили бюллетени и смогли проголосовать. Мы также увидели, что участковые комиссии подготовили небольшой поощрительный презент для тех, кто первым прибыл на участок для голосования», — отметил он.
Глава миссии также обратил внимание на участие молодежи, которая впервые реализует свое избирательное право.
«Очень приятно наблюдать молодых людей, которые голосуют впервые, которым исполнилось 18 лет. У них появилось право участвовать в голосовании, и им также были вручены подарочные книги о Казахстане. Это важные элементы, которые говорят о зрелости демократических преобразований и развитии государства», — сказал Петришенко.
По его словам, наблюдатели миссии работают не только в столице, но и в регионах страны.
«Наши наблюдатели сегодня, помимо осуществления наблюдения здесь, в Астане, работают ещё в девяти регионах. В целом миссия насчитывает 161 наблюдателя. Долгосрочные наблюдатели находятся в Казахстане с 24 февраля. Они уже посетили четыре региона, где ознакомились с ходом подготовки к референдуму», — сообщил глава миссии.
Он также рассказал о поездках наблюдателей в регионы, где они оценивали готовность избирательных участков.
«Буквально вчера мы посещали Акмолинскую область, в том числе сельский населённый пункт, где был образован соответствующий участок. Мы увидели, что всё организовано так, как это предусмотрено избирательным законодательством Республики Казахстан», — отметил Петришенко.
Глава миссии добавил, что наблюдатели также обращают внимание на возрастную структуру участников голосования.
«Мы отмечаем достаточно молодой средний возраст участников референдума – порядка 20-30 лет. Это свидетельствует о том, что именно молодежь во многом определяет дальнейшее развитие своей страны. Мы надеемся, что активность, которую наблюдаем с утра, продолжится. Будет обеспечена необходимая явка, и решение по вынесенному вопросу будет принято голосующими гражданами Республики Казахстан. Это, безусловно, послужит дальнейшему устойчивому развитию государства и общества», — подчеркнул он.
