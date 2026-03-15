Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Рамиль Сагиб оглы Гасан заявил, что миссия наблюдателей не зафиксировала нарушений в ходе республиканского референдума в Казахстане , передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, миссия ТЮРКПА ведет наблюдение за ходом голосования на различных избирательных участках.

«До сих пор мы не заметили никаких нарушений, касающихся прав, которые соответствуют международному праву, международным стандартам и правилам законодательства о выборах в Казахстане», — сказал Рамиль Сагиб оглы Гасан.

Он отметил, что в состав наблюдательной миссии входят депутаты парламентов Азербайджана, Кыргызской Республики и Турции, а также дипломаты международного секретариата ТЮРКПА. По словам генерального секретаря ассамблеи, наблюдатели уже посетили несколько участков.

«Я и мои коллеги посетили около семи участков, и ни в одном случае мы не заметили никаких нарушений», — отметил он.

Также представители миссии обратили внимание на активность граждан, участвующих в голосовании.

«Главное, что я могу сказать — народ Казахстана добровольно и активно участвует в этих процессах. Мы заметили, что люди активно приходят и отдают свой голос», — заявил Гасан.

Он добавил, что наблюдатели продолжат работу до закрытия избирательных участков.