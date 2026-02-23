Казахстан и Грузия расширят сотрудничество в борьбе с кибер- и наркопреступностью
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности.
Президент отметил, что Грузия является важным и надежным партнером нашей страны на Южном Кавказе. По его словам, отношения между двумя народами, имеющие глубокие исторические корни, прошли испытание временем.
В свою очередь Гела Геладзе рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе грузинских правоохранительных органов по обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе граждан Казахстана.
Министерства внутренних дел Казахстана и Грузии намерены укреплять сотрудничество в таких направлениях как борьба с организованной преступностью, нарко- и киберпреступностью, экстремизмом, а также обмен передовым опытом и подготовка кадров.
В завершение Глава государства передал слова приветствия Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили и Премьер-министру Ираклию Кобахидзе.
