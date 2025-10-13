На брифинге в МВД журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Ержана Саденова о возможных экономических последствиях запрета онлайн-продажи алкоголя, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр ответил, что цель инициативы – исключительно обеспечение общественной безопасности, а не ограничение предпринимателей.

"Ни в коем случае МВД не станет триггером, который нанесет урон экономике. Мы говорим о регулировании, а не о полном запрете. Многие магазины, которые продают алкоголь, находятся прямо под жилыми домами. Из-за этого поступает множество жалоб – нарушение тишины, распитие до утра. Это неправильно. Мы лишь предлагаем навести порядок", – пояснил Саденов.

По словам министра, идея в том, чтобы алкоголь продавался в специализированных магазинах и только в установленное время.

"В три часа ночи нормальный человек спит. В многомиллионном Пекине после 10 ни одно заведение не работает. В Европе также. Это мы мировой опыт берем. Мы не просто вот там с Лепехой сели вдвоем, решили. Нет. Это нормальное решение, я думаю. Да, при этом ни в коем случае бизнесу нельзя мешать. Наоборот, мы помогаем бизнесу. Здесь вопрос регулирования", – подчеркнул глава МВД.

Таким образом, министерство не намерено полностью запрещать продажу алкоголя, а лишь планирует ужесточить контроль и ввести четкие правила для защиты прав граждан и снижения уровня преступности.