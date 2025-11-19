Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который доложил о криминогенной обстановке в стране и реализации стратегии "Закон и Порядок", передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, за 10 месяцев 2025 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5,3 тысячи. Зафиксировано снижение всех основных видов преступлений, улучшена раскрываемость. В сфере семейно-бытовых отношений число правонарушений уменьшилось на 8%, в том числе количество убийств – на 26%.

Саденов сообщил, что задержано 1 391 разыскиваемое лицо, включая 138 за рубежом. В ходе оперативных мероприятий предотвращён оборот свыше 30 тонн наркотиков, в том числе более одной тонны синтетических веществ. Ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Особое внимание уделено борьбе с интернет-мошенничеством: закрыто 12 колл-центров, 7 из которых – за границей. Заблокировано около 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращён вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.

В сфере цифровизации правоохранительной работы министерство активно использует дроны и системы измерения средней скорости: выявлено более 6 тыс. нарушений с помощью дронов и свыше 190 тыс. нарушений правил дорожного движения через автоматизированные системы. Меры позволили снизить смертность в ДТП на 9,4%, в том числе на 24% по вине пьяных водителей.

Министр подчеркнул эффективность мобильного сервиса "Закон и Порядок", интегрированного в Egov mobile и приложения ведущих банков страны: с момента запуска поступило свыше 32 тыс. обращений от граждан. Также проводится работа по противодействию экстремизму и обеспечению миграционного контроля.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.